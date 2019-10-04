Лукашенко на переговорах с Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении

4 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с Президентом Украины Владимиром Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на переговорах в расширенном составе с Президентом Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это не только простая торговля (в сотрудничестве между странами. - Прим. БЕЛТА). Мы приняли решение фактически. Межправкомиссия, которая соберется в Киеве (мы тоже договорились об этом), примет конкретные решения по созданию совместных предприятий. У вас в Украине, а уже 9 мощных (белорусских. - Прим. БЕЛТА) компаний работают здесь, и у нас в Беларуси", - сказал Президент.

Он привел пример, и этот вопрос был обсужден на переговорах с Владимиром Зеленским: "Это не потому, что бряцаем оружием. Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли".

"Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то 4-5 лет. И денег меньше надо будет", - пояснил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, белорусская сторона в свою очередь готова инвестировать и создавать совместные предприятия в Украине по гражданскому направлению - автомобили, трактора, автотехника большой грузоподъемности, другая техника. "Мы готовы вплоть до вхождения в капитал этих предприятий. То есть мы обсудили ряд очень важных вопросов", - сказал Президент.-0-