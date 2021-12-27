Лукашенко на празднике во Дворце Республики подарили символ 2022 года

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко на благотворительном празднике во Дворце Республики в рамках акции "Наши дети" преподнесли подарки от имени всех детей страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Ребята вручили главе государства игрушку "Символ года" в виде улыбающегося полосатого тигренка. Он держит в лапе снежный шарик, украшенный голубыми снежинками, на его шее завязан белый шарф с орнаментом и надписью "Мы" как символа Года народного единства. Игрушку сделали из войлока школьницы Кристина Деренговская и Анастасия Семенчук - учащиеся объединения по интересам "Очумелые ручки" гродненского центра творчества детей и молодежи "Спектр".

В качестве еще одного подарка Президенту вручили панно "Студзень". Панно, выполненное росписью по стеклу, сделала учащаяся гомельской гимназии №58 имени Ф.П. Гааза Дарья Лукина. На нем изображены играющие на улице дети, рядом с ними - собаки и кошки, а на заснеженном заборе - снегири. В работе девочка постаралась передать атмосферу морозного солнечного дня.

Как сообщалось, в Беларуси с 14 декабря по 14 января проходит благотворительная акция "Наши дети". В эти дни высшие должностные лица страны, руководители республиканских органов государственного управления и государственных организаций, концернов, банков, общественных объединений посещают детские интернаты, больницы, многодетные семьи, детские дома семейного типа.

Главным событием акции по традиции является главная елка страны - благотворительный новогодний праздник с участием Президента и показом новогоднего представления. Программа праздника предусматривает красочное сказочное музыкально-сценическое шоу "Волшебная сила" в исполнении лучших творческих коллективов страны, культурную программу и подарки от главы государства.

Во Дворец Республики приглашены более 2,3 тыс. ребят в возрасте 8-14 лет. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники интернатов, дети-инвалиды, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники кадетских училищ, дети из семей военнослужащих, дети, которые пострадали от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, учащиеся, которые добились высоких результатов в учебе, спорте, творчестве и общественной работе.

Выступая на празднике, Александр Лукашенко признался, что для него как Президента присутствовать на этом празднике - это тоже своего рода подарок. "Это возможность на мгновение отвлечься от политических дел, иногда не очень приятных, и вместе с вами окунуться в мир детства - в мир, в котором есть сказка, где есть место мечтам и, самое главное, чудесам, - заявил он. - Я счастлив, что за годы проведения благотворительного проекта "Наши дети" каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что он бесконечно дорог и нужен своей родной стране".-0-