Лукашенко: на преодоление последствий пандемии в здравоохранении уже потрачено около $2 млрд

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На преодоление последствий пандемии только в сфере здравоохранения уже потрачено около $2 млрд. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нашим преимуществом стала эффективная система здравоохранения, которую мы берегли как зеницу ока, - подчеркнул глава государства. - Вот он, пример того, что мы, получив независимую страну, оставили все лучшее из того, что было. Это не мы такие герои, создали такую систему здравоохранения. Нам хватило разума сохранить все лучшее, что было в советские времена. В каждом районе - ту же небольшую инфекционную больницу, которая нас сегодня спасает. Мы сохранили прекрасное образование в здравоохранении. К нам едут учиться быть врачами и платят за это десятки миллионов долларов. У нас хорошее образование и как результат - хорошие и обучаемые врачи".

В период пандемии в стране закупили все необходимое, мобилизовали предприятия на производство кислорода, когда его вдруг оказалось недостаточно, и при этом не прервали плановое лечение людей. "На преодоление пандемии и ее последствий только в сфере здравоохранения уже потрачено больше $2 млрд. Больше двух, если взять все источники", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что, посещая красные зоны, беседуя с врачами и пациентами, он неоднократно убеждался в высоком профессионализме и четких действиях медиков. "Мы поддержали наших медиков, в том числе материально, и будем поддерживать, как бы это ни было дорого, - сказал он. - Впервые в истории своей президентской жизни хочу отметить Министерство здравоохранения. Меняется обстановка - в течение суток меняются протоколы и меняется тактика лечения наших людей, команда проходит мгновенно и исполняется так же мгновенно. Так и должно быть. Только так, жесточайшей дисциплиной мы можем выстоять".-0-