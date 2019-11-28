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28 ноября 2019, 10:12

Лукашенко на саммите ОДКБ говорил о мирных инициативах и глобальных угрозах

28 ноября, Бишкек /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке сделал акцент на мирных инициативах и глобальных угрозах безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства остановился на отдельных аспектах, наиболее актуальных для Беларуси. Он, в частности, высказал озабоченность в связи с глобальным политическим и экономическим противостоянием между ведущими мировыми державами, отметил факторы, способные нанести серьезный урон всей существующей системе международной безопасности.

Александр Лукашенко упомянул о прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, назвав это неоправданным и опасным. Поэтому Беларусь выступила с предложением принять многостороннюю политическую Декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. "Видим в этой инициативе возможность восстановления доверия в регионе", - сказал глава государства.

Актуальной остается и еще одна белорусская инициатива о возобновлении широкого диалога по вопросам международной безопасности. "С учетом горьких уроков истории Беларуси мы также призываем возобновить широкий диалог по вопросам международной безопасности по аналогии с Хельсинкским процессом. Направить его на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на общем пространстве в Евро-Атлантике и Евразии", - заявил Александр Лукашенко.

В свою очередь белорусская сторона готова к более детальному их обсуждению в формате ОДКБ. "Тем более сегодня, когда на фоне разрушения механизмов контроля над вооружениями мы фиксируем поэтапное наращивание военных потенциалов, расширение военной инфраструктуры в Европейском регионе. По сути, речь идет об открытой, а главное безосновательной милитаризации западных рубежей зоны ответственности ОДКБ", - подчеркнул белорусский лидер.

За последние годы группировка НАТО, включающая контингент США, в соседних с Беларусью странах выросла в разы. При этом концентрация боевой техники и личного состава происходит в непосредственной близости от границы Беларуси. Кроме того, рядом проводятся крупномасштабные многонациональные учения альянса.

"Новая гонка вооружений нам не нужна", - подчеркнул глава государства.

При этом актуальным рискообразующим фактором остается высокая степень напряженности в международных отношениях. Другой тенденцией последнего времени стал рост протестного движения и массовых беспорядков в ряде стран, в том числе благополучных. Нестабильности добавляют факты санкционной политики, проводимой в обход международного права, гибридное внешнее воздействие.

По словам главы государства, региональные вооруженные конфликты, в том числе тлеющего характера, остаются одним из основных источников политических, военных и террористических угроз, нелегальной миграции, незаконного транзита оружия. В этом контексте он остановился на ситуации в Украине, на востоке которой уже пятый год продолжается вооруженное противостояние, гибнут люди, среди которых и мирные жители.

Беларусь приветствует наметившийся прогресс в вопросах исполнения минских соглашений и начало конструктивного диалога в рамках трехсторонней контактной группы.

Александр Лукашенко отметил, что ситуация вокруг зоны ответственности ОДКБ и на планете в целом существенно видоизменяется. "Убежден, что наша организация должна адекватно и своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы, детально и комплексно анализировать обстановку, вырабатывать соответствующие предложения и инициативы, - сказал белорусский лидер. - Являясь важным механизмом обеспечения безопасности в Евразийском регионе, ОДКБ должна поступательно расширять внешнеполитическое направление, укреплять свой международный авторитет".

Президент также высказался за укрепление международного авторитета ОДКБ, расширение ее взаимодействия с другими организациями. Этому в том числе может послужить реализация принятого по инициативе Беларуси решения о юридическом оформлении статуса "Партнера" организации, а также "Наблюдателя" при ОДКБ. Привлечение к деятельности организации надежных союзников в первую очередь могло бы способствовать повышению эффективности коллективных усилий в борьбе с терроризмом, наркоугрозами, в обеспечении военной безопасности.

В Бишкеке была озвучена еще одна инициатива Беларуси. Глава государства считает, что в сфере обеспечения военной безопасности государств - членов ОДКБ, наряду с планомерным развитием военного сегмента организации, сохраняется актуальность выхода на прямой и равноправный диалог с Североатлантическим альянсом. Это особенно актуально с учетом того, что эти две военно-политические структуры отвечают за обеспечение безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока. В то же время, например, между ОДКБ и ОБСЕ идет регулярный и конструктивный диалог.

Необходимо более плотно работать и с ООН, считает Александр Лукашенко.

Белорусская сторона также полагает целесообразным наращивать антитеррористический потенциал ОДКБ.

Особо подчеркнуто, что среди приоритетных направлений деятельности ОДКБ должно прочно закрепиться обеспечение информационной безопасности. Существующие угрозы безопасности указывают на необходимость расширения межгосударственного сотрудничества и повышения взаимного доверия в информационной сфере. В этой связи Беларусь предлагает сформировать пояс цифрового добрососедства, направленный на разрядку напряженности в информационной сфере, установление общих правил ответственного поведения сторон в виртуальном пространстве.-0-

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Об этом Александр Лукашенко заявил в Бишкеке после прошедшего заседания Совета коллективной безопасности.

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