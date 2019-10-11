Лукашенко на саммите СНГ призвал поддержать действующую власть в Украине

11 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на саммите СНГ призвал поддержать действующую власть в Украине, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как Президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", - сказал белорусский лидер.

Президент не исключил, что в случае смены нынешней власти в Украине может возникнуть "рассадник" уже даже не национализма. "Поэтому мы должны посмотреть, что происходит у нас на постсоветском пространстве", - отметил он.

Говоря об СНГ, Александр Лукашенко высказал мнение, что Украине не стоило выходить из Содружества. "Я также был погружен в эту проблему и уговаривал Порошенко не делать этого, не выходить из СНГ: если вам не нравится, ну не приезжайте на наши саммиты. Потому что это (выход из СНГ. - Прим. БЕЛТА) хуже, это плохие последствия для Украины", - сказал глава государства.

"Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с Президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит. Поэтому не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас. Не надо торопиться", - сказал белорусский лидер.-0-