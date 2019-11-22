Лукашенко на совещании по развитию АПК Витебской области: хотелось бы, чтобы встреча стала исторической

22 ноября, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что совещание по развитию АПК Витебской области станет историческим с точки зрения последствий, передает корреспондент БЕЛТА.
"Может быть, не сразу сегодня, пусть это будет большим началом, но мы должны принять решение о дальнейшем не просто развитии Витебщины, но о ее благополучном существовании. Допустить ошибки нельзя. Время экспериментов закончено", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что попросил собрать совещание в расширенном составе. Среди участников мероприятия высшие должностные лица, члены правительства, руководство местной вертикали власти, включая председателей городских и районных исполнительных комитетов, руководители интеграционных структур, перерабатывающих, сельскохозяйственных и иных организаций.
В развитии сельскохозяйственной отрасли Витебской области в 2014-2018 годах в основном наблюдалась отрицательная динамика. Имеют место такие проблемы, как снижение объема производства продукции, сокращение поголовья скота и его низкая продуктивность, остается неудовлетворительным финансовое состояние сельхозорганизаций, снижается численность работников. Это отражается на предприятиях перерабатывающей промышленности: уменьшается загрузка производственных мощностей. Как результат, возникают вопросы в сфере занятости, снижается экспортный потенциал региона.-0-