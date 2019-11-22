Лукашенко на совещании по развитию АПК Витебской области: хотелось бы, чтобы встреча стала исторической

22 ноября, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что совещание по развитию АПК Витебской области станет историческим с точки зрения последствий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Может быть, не сразу сегодня, пусть это будет большим началом, но мы должны принять решение о дальнейшем не просто развитии Витебщины, но о ее благополучном существовании. Допустить ошибки нельзя. Время экспериментов закончено", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что попросил собрать совещание в расширенном составе. Среди участников мероприятия высшие должностные лица, члены правительства, руководство местной вертикали власти, включая председателей городских и районных исполнительных комитетов, руководители интеграционных структур, перерабатывающих, сельскохозяйственных и иных организаций.

В развитии сельскохозяйственной отрасли Витебской области в 2014-2018 годах в основном наблюдалась отрицательная динамика. Имеют место такие проблемы, как снижение объема производства продукции, сокращение поголовья скота и его низкая продуктивность, остается неудовлетворительным финансовое состояние сельхозорганизаций, снижается численность работников. Это отражается на предприятиях перерабатывающей промышленности: уменьшается загрузка производственных мощностей. Как результат, возникают вопросы в сфере занятости, снижается экспортный потенциал региона.-0-

Для решения проблем в АПК Витебской области предлагается создать суперкрупный холдинг "Я ознакомился с проектом указа. Основные положения предусматривают радикальную перестройку всей системы управления агропромышленным комплексом Витебской области, а предлагаемый суперкрупный холдинг займет две трети ее территории", - сказал глава государства.

"А говорят, что мы не умеем делать ткани" - Лукашенко по прилету в Витебск оценил белорусскую одежду Главу государства по традиции встречали с букетом цветом две девушки, облаченные в верхнюю теплую одежду в национальном стиле. Александр Лукашенко поинтересовался, где ее пошили. Как оказалось, в Витебском государственном колледже культуры и искусств.

Лукашенко призвал не создавать новые структуры только ради глотка свежего воздуха "Надо взвешивать эти причины, разные. Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко потребовал сохранить село и учитывать интересы людей при проведении реформ в АПК Витебской области Глава государства внимательно и подробно ознакомился с тем, как работают созданные ранее в области интеграционные холдинги, их проблемами и экономическими показателями.

Шерстнев рассказал о целях реформирования АПК Витебской области По словам губернатора, сейчас в регионе действуют четыре холдинга - Витебская, Глубокская, Оршанская и Полоцкая интеграционные структуры, их возглавляют крупные перерабатывающие предприятия, а в состав входят хозяйства, формирующие сырьевую зону.