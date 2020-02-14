Лукашенко на Светлогорском ЦКК подарили панно из целлюлозы с изображением родительского дома

Новости темы "Рабочие поездки Президента"
14 февраля, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Работники предприятия после общения с главой государства вручили ему свой подарок, передает корреспондент БЕЛТА.
Представители завода передали Президенту панно, вырезанное из белорусской беленой целлюлозы. На картине изображена малая родина главы государства, центральное место занимает обновленный дом, где Александр Лукашенко жил со своей матерью.-0-