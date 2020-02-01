Лукашенко начал встречу с Помпео с шутки о диктатуре в Беларуси

Александр Лукашенко и Майкл Помпео во время встречи

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко начал встречу с Государственным секретарем США Майклом Помпео с шутки о диктатуре в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает", - пошутил глава государства перед началом встречи.

Майкл Помпео

Александр Лукашенко

Протокольная часть встречи, на которую были допущены представители СМИ, также завершилась шуткой, но уже со стороны Майкла Помпео. Когда журналисты покидали зал переговоров, госсекретарь заявил, что любит их, "особенно когда они уходят".

Президент Беларуси парировал, что не против журналистов, но, когда они называют себя четвертой властью, советует им не забывать, что еще есть первая.

Во время встречи

В целом Александр Лукашенко выразил готовность обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке двусторонних отношений. "И искренне и честно ответить на все вопросы, которые сегодня так или иначе бытуют в истеблишменте США", - подчеркнул он.-0-

Фото Николая Петрова