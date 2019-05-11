Лукашенко наделил Cовет по развитию предпринимательства дополнительными полномочиями

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 мая подписал указ №173 "О совершенствовании деятельности Совета по развитию предпринимательства". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ направлен на повышение эффективности работы этого органа и вовлечение делового сообщества в процессы реализации государственной политики в сфере экономики. Для этого закреплены полномочия совета по координации деятельности областных (районных) советов по развитию предпринимательства. Это позволит ему аккумулировать информацию об условиях ведения бизнеса в регионах и при необходимости совместно с местными органами власти оперативно решать любые проблемные вопросы.

Совет также наделяется правом вносить в государственные органы и организации предложения по совершенствованию как нормативных правовых актов, так и практики их применения. Такой подход призван обеспечить эффективное урегулирование имеющихся проблем посредством конструктивного диалога представителей государственных ведомств и бизнеса. Кроме того, указом обновлен персональный состав Совета по развитию предпринимательства. В него включены руководители и собственники различных предприятий страны.

В свою очередь представители иных предпринимательских союзов (ассоциаций) получат статус официальных партнеров, который даст им возможность принимать участие в работе совета и выполнять иные функции.-0-