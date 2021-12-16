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Президент
16 декабря 2021, 12:20

Лукашенко: надо отстраивать новую Беларусь

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам потребовал обеспечить монолитность и исполнительность, особенно в управленческом аппарате страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужна как никогда монолитность и исполнительность. Разберитесь особенно с руководителями: слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И что меня удивляет (это больше всего в Минске): руководители учреждений здравоохранения. Уж слишком много "умных" там появилось, которые готовы за премьер-министра работать, за главу Администрации, руководителей парламента - за всех готовы работать", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание: никто никому не запрещает иметь свою точку зрения. "Каждый должен иметь свою точку зрения, вы ее и имеете. Я это воспринимаю как данность. Но, дорогие мои, все мы, сидящие здесь за этим столом, и руководители, о которых я сказал, ограничены определенными рамками - рамками руководителя. Если ты хочешь быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее - вон они в Литве, Польше сидят, там еще есть вакансии. Оттуда все больше и больше хотят назад вернуться. Пожалуйста, на те вакансии поезжайте и там призывайте к санкциям. Знаете, что мы там вас не достанем и шесть или восемь лет по новому закону вы не получите", - сказал глава государства.

"Но если вы руководите коллективом, вы государственные люди (и неважно, частное или государственное предприятие), тем более если вы погоны носите или в государственном аппарате работаете, слушайте, вы понимаете, где вы находитесь. В противном случае, я уже сколько раз говорил, мы будем расценивать это как предательство", - предупредил Александр Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что не должно быть перегибов и каких-то "накатов, как в 1930-е годы". "Вы знаете: "Вот там репрессии и прочее было". Я не знаю. Все эти факты в истории используются, как кому выгодно. Но будем считать, что в 1937-1939 годах было неважно с нашей историей: кто-то кого-то хватал, сажали и прочее. Началась война, а генералы сидят в тюрьме - пришлось оттуда доставать, и они были первыми героями, защищая Советский Союз. Так вот, чтобы у нас так не было, - потребовал белорусский лидер. - Видите ли, кто-то за кого-то подписался: "Давай его хватай, тащи…" Мы должны видеть, особенно людей в государственном аппарате. Всех мы все равно не увидим. Их (в стране. - Прим. БЕЛТА) тысячи были, которые подписались за "альтернативщиков", ну и что? Мы что, сейчас будем отвлекаться и их ловить где-то? Нам же делом нужно заниматься. И поверьте, за этот год они совершенно другими людьми стали".

По словам Александра Лукашенко, об этом свидетельствуют и результаты социсследования. "Сегодня-завтра мы опубликуем социологические исследования: они разительно отличаются от тех, что были год назад. Хотя и те были в удовлетворительном состоянии", - сказал он.

"Поэтому всех этих подписантов мы должны видеть, особенно если они работают где-то "наверху", в вертикали власти. Но сегодня их там ловить и допрашивать, спрашивать с них - зачем? Неужели нечем заниматься? Тем более многие уже в третий раз переобулись. Но тех, кто нарушал закон, толкал людей на нарушение закона (у нас их тоже немало), вот с этими мы должны разобраться. Но делать это надо аккуратно, осторожно, не должно быть кампанейщины, ибо мы снова превратимся от обратного в каких-то варваров. И полетят невинные головы. Поэтому нельзя допустить искажения, нельзя шарахаться", - подчеркнул Президент.

Он отметил: нужно заниматься конкретным делом, вести за собой людей и проверять их на конкретных делах. "Спуску никому не должно быть, кто виноват, кто предатель, кто просто не наш человек. Но еще раз подчеркиваю: это кропотливая, спокойная работа специальных органов власти", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко также высказался в отношении предложений по определению круга лиц, кто в силу своей служебной деятельности должен ознакамливаться с содержанием различного рода экстремистских Telegram-каналов. "Не надо сюда, как глава Администрации предлагает, тащить списки: кому можно, кому нельзя. Глупость несусветная, - сказал Президент. - Пусть руководители на местах, губернаторы, председатели райисполкомов определяются. Запреты никогда не приводили к нормальному результату. Но если мы уже сами себе не доверяем, то, слушайте, тогда надо действительно беглым отдать эту власть. Будьте аккуратными и осторожными. У нас больше чем достаточно проблем, и их нужно решать".

Глава государства подчеркнул еще раз: предателям прощать нельзя. "Тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее "туда", никакого прощения не будет. Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями, - рассказал белорусский лидер. - Те организации, которые финансировались из-за рубежа и организовывали переворот и мятеж, мы все ликвидировали. Как бы ни было тяжело, мы ведь знали, какие будут последствия. И они сегодня взвыли: "Восстановите обратно!" Они никогда не будут восстановлены".

В то же время он отметил, что в Беларуси могут работать любые фонды и организации, если они занимаются действительно важным делом во благо родины. "Пусть защищают больных, лечат ковид, пусть чернобыльцам помогают, нищим, обездоленным, людям с ограниченными возможностями, лечат детишек и так далее - милости просим, дорога открыта. Кто-то хочет создать фонды - пожалуйста", - сказал Александр Лукашенко.

"То есть вот этот хаос надо сегодня заканчивать. Надо отстраивать новую Беларусь", - резюмировал белорусский лидер.-0-

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