Лукашенко: надо поддержать процесс омоложения кадров в НАН, в том числе за счет строительства жилья

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании-совещании с Национальной академией наук положительно оценил процесс омоложения кадров и поручил поддержать его, в том числе за счет содействия в решении жилищных вопросов молодых ученых, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный ученый секретарь НАН Андрей Иванец во время мероприятия подчеркнул, что в Беларуси молодежная политика входит в число государственных приоритетов. По его словам, в науке для обеспечения притока молодежи и ее закрепления выстроена целостная система: это и ежегодные стипендии Президента, и гранты в области науки и образования, и республиканский конкурс инновационных проектов и многое другое. В Академии наук также есть система работы с молодыми кадрами, созданы различные стимулы для выявления и поощрения молодых ученых. Так, действует Совет молодых ученых, который объединяет более 2,2 тыс. человек. За последние 5-7 лет численность молодых ученых в возрасте до 35 лет в Академии наук выросла почти вдвое - с 18% до 30%, средний возраст ученых в НАН сейчас - около 45 лет, хотя недавно он был более 60 лет.

"Надо этот процесс омолаживания Академии наук поддержать", - поручил глава государства. Он подчеркнул, что это не означает, что нужно как-то притеснять представителей старшего поколения, напротив, для ученых возраст - это преимущество.

"Не надо говорить: давайте повыгоняем стариков. Пусть работает, кто может работать, - сказал Президент. - Это же ученые! Это такой штучный товар. Разбрасываться ими нельзя".

"Но тенденции, что под 30% молодежи, надо радоваться. Этого ни в одном государстве нет. А чтобы они были, надо вопросы с жильем решать, арендным жильем в том числе", - обратил внимание белорусский лидер.

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