Лукашенко: надо сохранить независимую страну

4 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В Беларуси необходимо сохранить суверенное независимое государство. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы создали первое в истории независимое государство. Но надо его сохранить", - подчеркнул белорусский лидер.

Он выразил уверенность, что в будущем будут важны не столько природные ресурсы, которыми обладает та или иная страна, сколько интеллектуальный потенциал, уровень образования. "Нефть и газ уходят. Мозги будут главными", - сказал глава государства.

Президент также высказался за то, чтобы во власть приходило новое поколение. "Чтобы мы спокойно могли, глядя на своих детей, которые будут управлять этой страной (я не про своих детей говорю, мои дети не будут управлять страной, это я вам пообещал)… Чтобы наши дети жили в этой стране и радовались, что мы им подарили эту суверенную и независимую страну", - отметил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что определенные силы порой пытаются разными методами раскачать страну. "Мы этого не должны позволить. И эти парламентские выборы показали, что мы хозяева в стране", - подчеркнул глава государства.-0-

"Не хуже, чем в былые годы" - Лукашенко положительно оценивает новый состав парламента "Это наша страна, и мы с вами будем определять, как ей быть дальше. Но ни в коем случае нельзя растопыренными пальцами держать власть. Ибо будем пожинать плоды, как у наших соседей", - подчеркнул белорусский лидер.