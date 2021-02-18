Лукашенко наградил Рапоту орденом Почета

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоту орденом Почета. Награда вручена во время встречи во Дворце Независимости в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Этой награды Григорий Рапота удостоен за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России.

"Вы его заслужили", - подчеркнул Александр Лукашенко, вручая орден. В свою очередь Григорий Рапота, принимая высокую государственную награду, ответил: "Служу Союзному государству!"

Обращаясь к Президенту, госсекретарь поблагодарил его за долгие годы плодотворной совместной работы. "Не было случая, чтобы вы когда-то не откликнулись на любой запрос, на любую просьбу, на любое пожелание, не среагировали. Это создает очень хорошую рабочую обстановку. И если, даст бог, она и дальше будет сохраняться и в Посткоме, и других наших структурах, то это хороший механизм, его надо использовать, - сказал он. - Я готов в любом качестве помогать новым людям, которые там будут работать".

Госсекретарь Союзного государства подтвердил, что и в дальнейшем намерен содействовать укреплению отношений Беларуси и России. "Я считаю, что это очень важно. Это важно для россиян, это важно для белорусов. Это важно вообще для всего постсоветского пространства, - сказал он. - И где бы я дальше ни оказался, я этой теме буду привержен".-0-

Рапота завершает работу на посту госсекретаря Союзного государства