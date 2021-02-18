Рапота завершает работу на посту госсекретаря Союзного государства

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота планирует завершить работу на своем посту в связи с истечением срока полномочий. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с Президентом Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Пока окончательное, официальное решение не принято, но срок его полномочий вскоре истекает, и Григорий Рапота планирует завершить свою деятельность на посту госсекретаря Союзного государства. "У меня обозначен был срок (полномочий. - Прим. БЕЛТА), вот он истекает, поэтому я к этому готовлюсь. Но какое-то окончательное решение, наверное, будет в ближайшее время принято, - ответил Григорий Рапота на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть появившуюся в СМИ информацию о его скором уходе с поста. - Но где бы я ни находился, где бы ни работал, сердце мое остается здесь, в сфере российско-белорусских отношений. И у меня есть совершенно четкие намерения продолжить реализацию некоторых задумок".

Образно выражаясь, Григорий Рапота отметил, что в связи со сменой караула в руководстве Постоянного комитета Союзного государства очень важно сохранить динамику интеграционных процессов и содействовать решению проблем, которые остаются в двусторонних отношениях. Об этом, по его словам, шла речь и во время встречи с главой белорусского государства. "Хотелось бы (и это взаимное наше желание), чтобы, если в каких-то вопросах была достигнута динамика, то желательно ее сохранить. Если какие-то проблемы остались нерешенными (а их у нас выше крыши), то, конечно, надо бы сделать все, чтобы они как-то решались. Вот об этом говорили", - пояснил госсекретарь.

Он рассказал, что на встрече подчеркивалась также важность экономической составляющей союзной интеграции и взаимного доверия. "Это тема, которая выстраивается годами и легко разрушается, если этому не уделять должного внимания", - отметил он.

Что касается перспектив дальнейших отношений Беларуси и России в рамках Союзного государства, то Григорий Рапота сказал: "У меня ни на минуту не было сомнений никогда, и сейчас я остаюсь при своем мнении, что интеграция нужна, это нужно для благополучия двух народов". Он считает, что для укрепления отношений стоит реализовать совместные крупные проекты. По его мнению, это могут быть проекты в научной сфере (объединение усилий в вопросах технологического освоения Арктики, например), в транспортной коммуникации.

В соответствии с уставными документами Союзного государства государственный секретарь СГ руководит работой Постоянного комитета. Его назначает и освобождает от должности Высший государственный совет по представлению председателя Совета Министров Союзного государства. С 2011 года в должности госсекретаря Союзного государства работает Григорий Рапота.-0-

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