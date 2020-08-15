Лукашенко: нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в стране есть свое созданное по Конституции правительство, а странам, которые в настоящее время пытаются выступать посредниками, следует в первую очередь навести порядок у себя. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства высказался о внутриполитической ситуации. "Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим, - подчеркнул белорусский лидер. - Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы".

Лукашенко: не надо убаюкивать мирными акциями, мы видим, что в глубине происходит "Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что за рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство. "Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - сказал Президент.

"Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?" - подчеркнул глава государства.-0-

Лукашенко об угрозах в адрес семей военнослужащих: не надо играть с огнем "В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! - сказал Президент. - Не надо играть с огнем!"