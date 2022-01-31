31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен ознакомиться с работой крупных белорусских компаний в условиях санкций. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко, а также руководителей "Беларуськалия" и БКК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Суть нашего сегодняшнего разговора - санкционная политика Запада. Прошло определенное время, и я вас предупреждал всех, что вопросы противостояния вот этой всей санкционной политике - это вопросы правительства. Но тем не менее с Президента контроль никто не снимал", - сказал глава государства.

Он отметил, что соответствующие вопросы - работы в санкционный период - обсуждались и в ходе отчета председателя правления Национального банка Павла Каллаура и помощника Президента Беларуси по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского. "Надо отдать должное, что они молодцы в основном. Со своей работой справляются. Дальше я хотел бы послушать, какова ситуация в связи с этими санкциями у основных наших компаний, которые попали под санкции, в том числе Белорусская калийная компания и "Беларуськалий". И "Белавиа" потом. До сих пор давят, сейчас уже знают, по какой причине, после отчета ICAO. Нефтепромышленный комплекс наш, нефтехимический", - сказал Александр Лукашенко.

"Надо, чтобы специалисты, министры были готовы доложить Президенту о работе в этот санкционный непростой период", - отметил Президент, обращаясь к Роману Головченко.

Президент констатировал, что, глядя по прошлому году, все-таки найдены хорошие альтернативы у многих предприятий. "Неплохо и "Беларуськалий" сработал. Но тем не менее надо смотреть вперед", - сказал он.

"Поэтому я хотел бы после банковской системы, рассмотрев, как они работают в этих условиях санкционных, послушать, как работают наши предприятия в этот период, и как мы работаем, чтобы найти другие пути по поставкам наших химических, калийных удобрений, минуя, допустим, традиционные порты. Вот суть нашего разговора. А дальше я попрошу, чтобы и "Белавиа", и другие компании были готовы доложить вместе с правительством, как они работают", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

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