Лукашенко напомнил о научной составляющей учебы в магистратуре

18 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со слушателями, студентами, магистрантами и аспирантами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками Академии управления напомнил о научной составляющей учебы в магистратуре, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый вопрос главе государства задала магистрант Академии управления, которая работает в организации, занимающейся таможенной деятельностью. Ее вопрос касался темы омоложения состава руководящих кадров, однако Президент акцентировал внимание на другом. Он поинтересовался, что означает ее учеба в магистратуре. Девушка ответила, что в ее понимании магистратура - это уже оконченное высшее образование по сравнению с бакалавриатом.

Александр Лукашенко упрекнул ответственных за образование чиновников, подчеркнув, что смысл при выделении магистратуры закладывался совсем иной. Глава государства подчеркнул, что ранее, когда обсуждались соответствующие преобразования, было принято решение, что человек, окончивший вуз, пусть только на стадии бакалавриата, является специалистом, имеет высшее образование. "Что будем делать с магистратурой? Пожалуйста - кто хочет заниматься наукой и продвигаться дальше, быть на голову выше вузовского специалиста, пусть идет в магистратуру, а дальше в аспирантуру. И мы договорились, что магистратура - это для тех, кто будет заниматься наукой", - напомнил белорусский лидер.

"Поэтому я хотел услышать ответ, что ты, окончив магистратуру, станешь аспирантом, напишешь кандидатскую диссертацию (может, параллельно работая в таможенных органах). И получив этот опыт и знания, продвинешь таможню на такую высоту, что мне думать не надо, как там бороться с коррупцией или еще что-то", - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос магистрантки.

"И это было поручено всем (такой подход к обучению в магистратуре. - Прим. БЕЛТА)!", - обратил внимание белорусский лидер.

Говоря о молодых кадрах, Президент отметил их меньший опыт, но наличие амбициозности, свежих, более современных знаний. В этом плане и преподавателям надо успевать за студентами, постоянно быть на голову выше. "Вы устремлены в будущее. Вы хотите что-то перевернуть, творить, что-то сделать", - сказал он.-0-