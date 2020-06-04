Лукашенко напомнил одному из потенциальных кандидатов, чтобы тот рассказал о причинах увольнения

4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил одному из потенциальных кандидатов проходящей в стране электоральной кампании, чтобы тот рассказал о причинах своего увольнения с предыдущей должности. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно - скажем, - отметил Президент. - Это ж до вранья дойти… Спрашивают: на чьи деньги ведешь эту кампанию? - Я дом продал и на эти деньги веду кампанию. Даже если продал, то этих денег хватит на одну неделю, чтобы тысячу человек штаб содержать или даже 500 и вести эту кампанию".

"Но вы посмотрите, как продал? Он же живет в этом доме. Он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. И он, наглец, выходит, и такой чистый, пушистый. Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился. Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне на коленях просить? Мы же это не забыли", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята", - заметил белорусский лидер.

"Я не понимаю. Они борются за президентское кресло или они одним заявлением вычеркнули 30% сельского населения. А возьмите, кто связан с селом… Это ж мы все оттуда. И мы понимаем, что такое петух, который топчет кур, как он там заявил, и так далее. И что такое свиноматка", - резюмировал он.-0-