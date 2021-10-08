8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам 10-й встречи городов-побратимов Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Рад приветствовать вас на белорусской земле, гостеприимно принимающей участников юбилейной, 10-й встречи городов-побратимов Беларуси и России, - отметил Президент. - Партнерство породненных городов является неотъемлемой частью сотрудничества между регионами Республики Беларусь и Российской Федерации".

Глава государства подчеркнул, что побратимское движение вносит неоценимый вклад в укрепление торгово-экономических связей между белорусскими и российскими предприятиями, способствует реализации совместных бизнес-проектов и обмену опытом между научными центрами и образовательными учреждениями, способствует развитию социальной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.

"Убежден, что успешное проведение нынешней встречи будет содействовать эффективному расширению прямых контактов по линии органов власти, деловых, научных и творческих кругов, а также выработке конкретных решений, направленных на поступательное развитие всего комплекса отношений между городами и регионами наших братских стран", - отметил Александр Лукашенко.-0-