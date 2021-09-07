Лукашенко направил приветствие участникам Международного турнира по самбо на призы Президента

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям юбилейного, XXV Международного турнира по самбо на призы Президента Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В нашей стране этот вид единоборств - один из самых успешных и любимых, а белорусские атлеты - истинные фавориты всех престижных соревнований, - говорится в приветствии. - В этом году самбо получило олимпийское признание, а значит, наш турнир станет еще более популярным".

Александр Лукашенко пожелал всем участникам мероприятия крепкого здоровья, ярких и зрелищных поединков, незабываемых впечатлений от турнира и белорусской столицы.-0-