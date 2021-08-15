Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с жертвами в результате стихийного бедствия на севере Турции

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с большой скорбью и болью воспринято известие о многочисленных жертвах, вызванных стихийным бедствием на севере Турции. Об этом говорится в соболезновании, которое направил глава белорусского государства Александр Лукашенко Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
"В этом году природа, к сожалению, посылает тяжелые испытания дружественной нам Турции - сначала в виде пожаров, а потом наводнений. То, как объединился турецкий народ перед лицом стихии, вызывает чувство глубокого уважения. При помощи настоящих друзей ваша страна, в том числе с поддержкой белорусских спасателей на вертолетах, сдерживает одну стихию, уверен, что победит и другую", - отметил белорусский лидер.
От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, адресовал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-
"В этом году природа, к сожалению, посылает тяжелые испытания дружественной нам Турции - сначала в виде пожаров, а потом наводнений. То, как объединился турецкий народ перед лицом стихии, вызывает чувство глубокого уважения. При помощи настоящих друзей ваша страна, в том числе с поддержкой белорусских спасателей на вертолетах, сдерживает одну стихию, уверен, что победит и другую", - отметил белорусский лидер.
От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, адресовал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-