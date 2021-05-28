Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 28 мая 2021
Минск Облачно с прояснениями +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:39 "Белсемена" заложили демонстрационные поля сельхозрастений в каждой области Экономика
12:38 Один день из жизни партизанского отряда воссоздадут в урочище Хованщина Ивацевичского района Регионы
12:38 ДПС "Стрела" 29-30 мая отработает аварийно опасные участки Общество
12:34 За распространение наркотиков в Минске задержаны несовершеннолетние Происшествия
12:34 ЕАЭС планирует разработать новые техрегламенты и улучшить существующие Экономика
12:30 УСК: гибель троих сельчан в Рогачевском районе не носит криминальный характер Происшествия
12:29 Беларусь избрана в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения Общество
12:23 Гандболисты "Еурофарма" стали соперниками клуба "Мешков Брест" в 1/4 финала SEHA-лиги Спорт
12:21 Пьяный брестчанин в ответ на замечание ударил инспектора ГАИ Происшествия
12:19 Трое мозырян угнали грузовик с металлоломом Происшествия
12:18 Роскомнадзор и Минцифры поддержали закон о регулировании IT-гигантов Технологии
12:18 Услуга платной вакцинации может скоро появиться в белорусских здравницах Общество
12:17 Восстановительное лечение после COVID-19 доступно в 70 санаториях Беларуси Общество
12:15 Администратора Telegram-чата приговорили к 2 годам колонии за инструкции по перекрытию дорог Происшествия
12:14 Молодой мужчина предстанет перед судом Пуховичского района за развращение 44 подростков Происшествия
12:13 Конституционная комиссия предлагает укрепить финансово-экономическую базу местного самоуправления Общество
12:13 Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию Президент
12:10 ГАИ в выходные дни проведет отработку трех районов Минской области Регионы
12:08 Закрепление конституционного статуса ВНС вводит механизм императивного мандата - Воскресенский Общество
12:07 Около 2,5 тыс. иностранцев отдыхают в эти дни в белорусских здравницах Общество
12:01 Трассу для роботов-спасателей продемонстрируют на турнире в Полоцке Регионы
11:54 Лукашенко поздравил Башара Асада с переизбранием на должность Президента Сирии Президент
11:46 В России за сутки выявили 9252 случая заражения COVID-19 В мире
11:42 Необходимо повысить статус депутатов местных Советов - Бугров Общество
11:39 Захарова: запрет полетов через Беларусь по политическим мотивам ставит под угрозу безопасность пассажиров Политика
11:37 Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ Политика
11:35 Тема безбарьерного перемещения привитых от COVID-19 политизирована - министр ЕЭК Общество
11:31 Литва на первом месте в ЕС по числу новых случаев заболевания COVID-19 В мире
11:30 В Австралии впервые за 3 тыс. лет родились тасманские дьяволы В мире
11:29 Рост спроса и выручки: белорусские здравницы рассчитывают на максимальную заполняемость в сезон Общество
Все новости
Все новости
Президент
28 мая 2021, 12:13

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Фото из архива
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В Сочи сегодня запланированы переговоры Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Выступая 26 мая в парламенте, глава белорусского государства обозначил переговорную повестку - в центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства, сверят часы по наиболее актуальным вопросам на двустороннем треке сотрудничества, обменяются мнениями по международной тематике.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Лукашенко Россия
Новости рубрики Президент
Башар Асад. Фото из архива ТАСС Лукашенко поздравил Башара Асада с переизбранием на должность Президента Сирии
Фотот из архива Лукашенко призывает страны СНГ активнее открываться друг другу, восстанавливать транспортное сообщение
Александр Лукашенко Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным о помощи гражданам стран Запада и Украины с прививками от COVID-19
Александр Лукашенко Лукашенко: в решении общих региональных проблем должны быть задействованы все страны Содружества
Лукашенко: аргументом в пользу интеграции является целенаправленная работа внешних сил против Содружества
Во время встречи Лукашенко: основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства
Главное
Во время встречи Лукашенко: основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ
Белгазпромбанк выдал миллионную карту!
Топ-новости
Лукашенко: аргументом в пользу интеграции является целенаправленная работа внешних сил против Содружества
Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным о помощи гражданам стран Запада и Украины с прививками от COVID-19
Сикорский принял участие в заседании Совета ИКАО
Захарова: запрет полетов через Беларусь по политическим мотивам ставит под угрозу безопасность пассажиров
Рост спроса и выручки: белорусские здравницы рассчитывают на максимальную заполняемость в сезон
Беларусь избрана в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения
Лукашенко: пограничники - настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков
Тема безбарьерного перемещения привитых от COVID-19 политизирована - министр ЕЭК
Дзермант: Беларусь впервые сталкивается с такой агрессией, на кону - само существование государства
Беларусь в I квартале экспортировала в Россию продовольствия и сельхозсырья на $1075,2 млн
Администратора Telegram-чата приговорили к 2 годам колонии за инструкции по перекрытию дорог
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 29 мая
РЕПОРТАЖ: Каждый день на боевом посту: о буднях и праздниках пограничной заставы Круговец-Калинино
Изменен порядок формирования госинвестпрограммы и региональных инвестпрограмм
Организации НАН Беларуси представят на "Белагро-2021" свыше 150 разработок
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.