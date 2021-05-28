28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В Сочи сегодня запланированы переговоры Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Выступая 26 мая в парламенте, глава белорусского государства обозначил переговорную повестку - в центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства, сверят часы по наиболее актуальным вопросам на двустороннем треке сотрудничества, обменяются мнениями по международной тематике.-0-