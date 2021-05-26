Лукашенко о повестке переговоров с Путиным в Сочи: это в основном экономика

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече в парламенте ответил на вопрос о повестке предстоящей встречи с Президентом России в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что по остальным направлениям он не видит никаких проблем. "По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем", - сказал Президент.

Ожидается, что встреча глав государств пройдет 28 мая в Сочи.-0-

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