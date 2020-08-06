Лукашенко: народы сами выведут нас к лучшему

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко верит в лучшее будущее и убежден, что большую роль в этом должны сыграть народы Беларуси, России и Украины. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает БЕЛТА.
"Будет (хорошо. - Прим. БЕЛТА). Я в это верю. Искренне верю. Уверен. Знаете, почему будет - все-таки мир развивается от плохого к лучшему. Бывают и падения, и войны и прочее. Но все равно мир развивается к лучшему", - сказал глава государства.
"Народы сами выведут нас к лучшему. Наш народ, украинский, россияне. Никуда не денемся. И без Лукашенко, и без Путина, и без Зеленского. Все равно выведут", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-