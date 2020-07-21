Лукашенко: наши люди умеют делать все

21 июля, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает наличие в Беларуси достаточного количества компетенций и профессиональных кадров для производства современной продукции. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко привел в пример предприятие "Гомсельмаш", которое в свое время не просто сохранили, но и придали значительный импульс в развитии, освоили выпуск самых современных видов продукции. "Мы постепенно создали суперсовременный комбайн", - сказал он.

Таким образом, отметил Президент, возродили не только это предприятие. Наряду с этим Александр Лукашенко признал, что на "Гомсельмаше" пока есть проблемы, над решением которых сейчас работают, однако на заводе делают самую современную продукцию.

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