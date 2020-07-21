Лукашенко встречается сегодня с активом Гомельской области

Александр Лукашенко привел в пример предприятие "Гомсельмаш", которое в свое время не просто сохранили, но и придали значительный импульс в развитии, освоили выпуск самых современных видов продукции. "Мы постепенно создали суперсовременный комбайн", - сказал он.