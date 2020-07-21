Во время встречи
(Обновлено 10:42)
21 июля, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встречается сегодня с активом Гомельской области. Мероприятие пройдет в областном центре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко
Ранее уже состоялись подобные встречи с активами всех остальных областей и Минска.
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Президент подчеркнул, что особое внимание всегда уделялось восстановлению и развитию территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
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Президент обратил внимание на необходимость более активного использования современных технологий орошения в сельском хозяйстве, что также позволяет получить существенную прибавку урожая.
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Александр Лукашенко привел в пример предприятие "Гомсельмаш", которое в свое время не просто сохранили, но и придали значительный импульс в развитии, освоили выпуск самых современных видов продукции. "Мы постепенно создали суперсовременный комбайн", - сказал он.
Планируется, что в Гомеле глава государства также примет участие в открытии новой поликлиники в одном из микрорайонов. Комплекс включает в себя поликлинику для детей и взрослых. Детская часть введена в эксплуатацию в 2014 году. Поликлиника для взрослых будет обслуживать 40 тыс. населения трех микрорайонов областного центра.-0-
Фото Сергея Холодилина