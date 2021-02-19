Лукашенко: национализм - это не болтовня на "мове"

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что национализм - это не болтовня на "мове", а стремление сделать что-то, что останется в народной памяти. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с артистами Купаловского театра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я считаю, что национализм - это не болтовня на "мове". А это делать то, что останется в памяти. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции", - сказал Президент.

В качестве таких традиций Беларуси как суверенного государства Александр Лукашенко упомянул ежегодное обращение Президента с Посланием к парламенту и народу. Раз в пять лет проводится Всебелорусское собрание. "Вы тоже стали доброй, даже не традицией, вы - символ нашего народа. Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же Президент Беларуси. При всей любви к россиянам, я - Президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко считает, что богатство народа Беларуси заключается в том числе в знании двух языков - русского и белорусского. И от этого наследия ни в коем случае нельзя отказываться, уверен он.

"Никогда не торопитесь. Особенно творческие работники и политики. Мы не имеем права на эту спешку, - посоветовал Александр Лукашенко. - Мы должны аккуратно вести политику на этом клочке земли. Это наше, мы больше не просим. Но мы миллиметра никому не отдадим".-0-