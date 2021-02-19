Лукашенко о Купаловском театре: он не может быть потерян, это достояние нашего народа

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что Национальный академический театр им. Янки Купалы является народным достоянием, и его работа обязательно будет восстановлена, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обязательно восстановим работу театра. Он не может быть потерян. Это достояние нашего народа", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко высказался о финансовой стороне работы театра, отметив, что коллектив в том числе должен сам участвовать в распределении получаемых средств. Естественно, подставит плечо и государство. "Все средства, которые вы получите, - это будут ваши средства, ваша прибыль. Я вам скажу, как будет не с этого года, а с 2022 года: что вы заработаете - внебюджет - столько мы вам из бюджета дадим", - сказал Президент.

По его словам, когда-то он ввел подобную схему финансирования клубов и федераций в спорте: "Заработали $2 млн - $2 млн добавили бюджетных. Пять заработали - пять дадим".

"Вы должны выйти на это равновесие. И у вас будет какое-то желание зарабатывать. Но ваши деньги будут у вас", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также предложил создать в каждом театральном коллективе совет в составе 3-5 человек, которые будут иметь право вместе с директором решать вопросы распределения денежных средств. "Они пусть изберут этот совет. И пусть они сами делят эти деньги, которые мы им отдадим. Это должно быть везде, во всех 29 коллективах. Продумайте эту идею. Это не спонтанно мною высказано. Уверен, что это даст эффект и даст возможность зарабатывать творческим работникам. Чуть-чуть надо вывести вас на большую самостоятельность", - сказал Президент.

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