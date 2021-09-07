Лукашенко назначил нового судью Верховного суда

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №331 "О назначении и освобождении судей". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил Павла Коршуновича судьей Верховного суда, освободив его от должности председателя и судьи Минского городского суда, Татьяну Тупик - председателем Минского городского суда, освободив ее от должности зампредседателя этого суда, Игоря Стефановского - первым заместителем председателя Витебского областного суда.

Указом также назначен и освобожден от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Президент также подписал указ №332 "О присвоении квалификационных классов судьям".-0-