30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых начальников милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальником управления внутренних дел Минского облисполкома назначен Александр Астрейко. Прежде он занимал пост начальника УВД Брестского облисполкома.

УВД Брестского облисполкома возглавил Олег Шуляковский, который до этого занимал должность первого заместителя начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома - начальника криминальной милиции.

Пост начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома занял Дмитрий Резенков. До настоящего времени он был первым заместителем начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома - начальником криминальной милиции.-0-