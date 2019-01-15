15 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых послов Беларуси в Литве и Франции, передает корреспондент БЕЛТА.
Представлять интересы Беларуси в Литве на должности Чрезвычайного и Полномочного Посла будет Валерий Барановский, который до настоящего времени работал в должности начальника управления внешней политики Администрации Президента.
Дипмиссию во Франции возглавит Игорь Фисенко, прежде начальник главного консульского управления МИД. Он также по совместительству будет занимать должность постоянного представителя Беларуси при ЮНЕСКО.-0-
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