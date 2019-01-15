15 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых послов Беларуси в Литве и Франции, передает корреспондент БЕЛТА.

Представлять интересы Беларуси в Литве на должности Чрезвычайного и Полномочного Посла будет Валерий Барановский, который до настоящего времени работал в должности начальника управления внешней политики Администрации Президента.

Лукашенко: Беларусь открыта для добрососедских отношений с Литвой без политизации Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны выстраивать добрососедские отношения с Литвой, если она этого хочет.

Дипмиссию во Франции возглавит Игорь Фисенко, прежде начальник главного консульского управления МИД. Он также по совместительству будет занимать должность постоянного представителя Беларуси при ЮНЕСКО.-0-