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12 сентября 2019, 12:29

Лукашенко назначил новых послов в Египте, Израиле, Эквадоре, Турции и Туркменистане

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12 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых послов Беларуси в Египте, Израиле, Эквадоре, Турции и Туркменистане, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко о кадровых перестановках: должно приходить новое поколениеЛукашенко о кадровых перестановках: должно приходить новое поколение
"Надо, чтобы внешнеполитическое ведомство было мощным и перспективными были люди", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Сергей Терентьев назначен послом в Египте и по совместительству в Судане и Омане. Он также займет пост постоянного представителя Беларуси при Лиге арабских государств. До настоящего времени Сергей Терентьев работал в должности заместителя начальника главного управления - начальника управления Азии, Австралии и Океании главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД.

Беларусь будет расширять повестку дня в сотрудничестве с Египтом - ТерентьевБеларусь будет расширять повестку дня в сотрудничестве с Египтом - Терентьев
По словам Сергея Терентьева , сейчас самое главное для двух стран - развитие торговли, промышленной кооперации, научно-технического, образовательного сотрудничества.

Послом в Израиле назначен Евгений Воробьев, который прежде занимал пост заместителя начальника главного управления - начальника управления Европы главного управления Европы и Северной Америки Министерства иностранных дел.

Торгово-экономические отношения с Израилем будут наращиваться - ВоробьевТоргово-экономические отношения с Израилем будут наращиваться - Воробьев
Об этом заявил Евгений Воробьев, который сегодня назначен послом Беларуси в Израиле.

Николая Овсянко глава государства назначил послом в Эквадоре и по совместительству в Колумбии, Никарагуа и Панаме. До настоящего времени он работал в должности начальника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД.

Пост посла Беларуси в Турции и по совместительству в Ираке займет Виктор Рыбак, прежде - начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД.

Беларусь видит большие перспективы в инвестиционном взаимодействии с Турцией - РыбакБеларусь видит большие перспективы в инвестиционном взаимодействии с Турцией - Рыбак
Виктор Рыбак, который сегодня назначен послом Беларуси в Турции и по совместительству в Ираке обратил внимание на то, что Турция является для Беларуси важным торгово-экономическим партнером, развивается полноформатное двустороннее сотрудничество.

Лукашенко об участии Савиных в выборах: если изберут, будет не хуже, дипломаты должны быть в парламентеЛукашенко об участии Савиных в выборах: если изберут, будет не хуже, дипломаты должны быть в парламенте
Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая сегодня новых послов Беларуси за рубежом, упомянул о желании уже бывшего посла Беларуси в Турции Андрея Савиных выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах.

Вячеслав Бескостый с должности заместителя начальника управления стран СНГ главного управления России, стран СНГ и евразийской интеграции МИД назначен послом Беларуси в Туркменистане.-0-

"Надо выходить из ситуации достойно" - Лукашенко выступает за нормализацию отношений с Туркменистаном
Об этом он заявил, назначая нового посла в этой стране Вячеслава Бескостого.

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дипломатия Лукашенко назначения
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