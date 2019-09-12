Лукашенко назначил новых послов в Египте, Израиле, Эквадоре, Турции и Туркменистане

12 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых послов Беларуси в Египте, Израиле, Эквадоре, Турции и Туркменистане, передает корреспондент БЕЛТА.
Сергей Терентьев назначен послом в Египте и по совместительству в Судане и Омане. Он также займет пост постоянного представителя Беларуси при Лиге арабских государств. До настоящего времени Сергей Терентьев работал в должности заместителя начальника главного управления - начальника управления Азии, Австралии и Океании главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД.
Послом в Израиле назначен Евгений Воробьев, который прежде занимал пост заместителя начальника главного управления - начальника управления Европы главного управления Европы и Северной Америки Министерства иностранных дел.
Николая Овсянко глава государства назначил послом в Эквадоре и по совместительству в Колумбии, Никарагуа и Панаме. До настоящего времени он работал в должности начальника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД.
Пост посла Беларуси в Турции и по совместительству в Ираке займет Виктор Рыбак, прежде - начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД.
Вячеслав Бескостый с должности заместителя начальника управления стран СНГ главного управления России, стран СНГ и евразийской интеграции МИД назначен послом Беларуси в Туркменистане.-0-