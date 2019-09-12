Лукашенко назначил новых послов в Египте, Израиле, Эквадоре, Турции и Туркменистане

12 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых послов Беларуси в Египте, Израиле, Эквадоре, Турции и Туркменистане, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко о кадровых перестановках: должно приходить новое поколение "Надо, чтобы внешнеполитическое ведомство было мощным и перспективными были люди", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Сергей Терентьев назначен послом в Египте и по совместительству в Судане и Омане. Он также займет пост постоянного представителя Беларуси при Лиге арабских государств. До настоящего времени Сергей Терентьев работал в должности заместителя начальника главного управления - начальника управления Азии, Австралии и Океании главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД.

Беларусь будет расширять повестку дня в сотрудничестве с Египтом - Терентьев По словам Сергея Терентьева , сейчас самое главное для двух стран - развитие торговли, промышленной кооперации, научно-технического, образовательного сотрудничества.

Послом в Израиле назначен Евгений Воробьев, который прежде занимал пост заместителя начальника главного управления - начальника управления Европы главного управления Европы и Северной Америки Министерства иностранных дел.

Николая Овсянко глава государства назначил послом в Эквадоре и по совместительству в Колумбии, Никарагуа и Панаме. До настоящего времени он работал в должности начальника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД.

Пост посла Беларуси в Турции и по совместительству в Ираке займет Виктор Рыбак, прежде - начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД.

Беларусь видит большие перспективы в инвестиционном взаимодействии с Турцией - Рыбак Виктор Рыбак, который сегодня назначен послом Беларуси в Турции и по совместительству в Ираке обратил внимание на то, что Турция является для Беларуси важным торгово-экономическим партнером, развивается полноформатное двустороннее сотрудничество.

Лукашенко об участии Савиных в выборах: если изберут, будет не хуже, дипломаты должны быть в парламенте Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая сегодня новых послов Беларуси за рубежом, упомянул о желании уже бывшего посла Беларуси в Турции Андрея Савиных выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах.

Вячеслав Бескостый с должности заместителя начальника управления стран СНГ главного управления России, стран СНГ и евразийской интеграции МИД назначен послом Беларуси в Туркменистане.-0-