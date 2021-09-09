Лукашенко назвал углубление интеграции с Россией самым действенным ответом недоброжелателям

9 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство - это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас часто обвиняют в том, что Союзное государство - сугубо политический проект. Нет, это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям, и в политике тоже - возьмите наш военно-политический союз, - сказал Александр Лукашенко. - Подчеркну: жизнь убедительно доказывает, что все, что мы делаем, направлено на благо и конкретные потребности наших людей".

Президент отметил, что белорусы и россияне не чувствуют себя чужими в обеих странах, могут свободно передвигаться, получать образование‚ трудоустраиваться. "Это дорогого стоит. Причем люди уверены, что это само собой разумеется, что так было всегда. Это и есть наилучшее доказательство жизнеспособности нашего союза. Я абсолютно убежден, что углубление интеграции, наращивание разнопланового взаимодействия - самый показательный, действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее", - подчеркнул глава государства.-0-