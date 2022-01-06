6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал историческую политику фактором национальной безопасности Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по вопросам реализации исторической политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны признать, что страницы отечественной истории превратились в информационное поле боя. И случилось это не сейчас. Сегодня историческая политика является для нас стратегией самосохранения в условиях глобального передела сфер влияния в мире. Это фактор национальной безопасности", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я хочу, чтобы вы, научные деятели, политологи, эксперты, меня правильно понимали. Свою историю мы переписывать не должны, и мы это делать не будем. По крайней мере, при нынешнем Президенте. Но и не будем больше умалчивать конкретные факты. Именно факты. Даже если они задевают чьи-то амбиции или национальные чувства. Как в случае с преступлениями белорусских, а также польских, литовских, украинских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны, - сказал Александр Лукашенко. - Недопустимо только критически смотреть на советское наследие, скромно замалчивая достижения и победы эпохи. И я считаю, что как минимум несправедливо облагораживать другие исторические периоды, не придавая значения фактам унижений и дискриминации белорусов".-0-