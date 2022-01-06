Лукашенко: Год исторической памяти пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Год исторической памяти, которым в Беларуси объявлен наступивший 2022-й, пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни белорусского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам реализации исторической политики, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, предстоит систематизировать исторические исследования, мемориальные комплексы, определить на перспективу даты, события, личности, которые следует увековечить, внести коррективы в работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи с опорой на факты героических подвигов предков. "Сегодня вся эта работа является одним из важнейших направлений обеспечения национальной безопасности страны ", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что предстоит уделить самое пристальное внимание вопросам так называемой исторической политики: "Впервые за годы своей независимости мы ставим эти два понятия - "история" и "политика" - рядом. До сих пор мы старались не политизировать историю. Выбранный белорусским народом политический курс страны был нацелен на сохранение добрых отношений прежде всего с нашими соседями".

Глава государства подчеркнул: в Беларуси пресекали любое проявление реваншизма, национализма, шовинизма и прочих идей, дискриминирующих историю, культуру и другие народы. В стране также не вели войн памяти в целях укрепления своей государственности, старались не задеть национальные чувства тех, с кем когда-то жили в единых государствах. "А поводов у белорусов предостаточно", - заметил Александр Лукашенко.-0-

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