Лукашенко назвал налоговый маневр главным вопросом предстоящей встречи с Путиным

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал налоговый маневр главным вопросом предстоящей встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча лидеров двух государств должна состояться до конца текущего года. Главным вопросом переговоров Александр Лукашенко назвал налоговый маневр. "Самый главный вопрос, который мы должны решать, - вопрос экономический - налогового маневра", - сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что не пойдет ни на какие ухищрения в личных интересах и в игры играть не будет. "Развивать проект Союзного государства надо достойно и только в интересах белорусов и россиян", - добавил Александр Лукашенко.-0-