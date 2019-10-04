Лукашенко назвал приоритеты экономического сотрудничества с Украиной

4 октября, Житомир /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире назвал приоритеты экономического сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безусловно, Украина - один из главных торговых партнеров Беларуси. Только за прошлый год мы увеличили товарооборот почти на 20%, но это далеко не предел наших возможностей. Общая история и соседство предопределили приоритеты в том числе в экономической сфере. Это, прежде всего, топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, промышленная кооперация, транспортно-логистическая сфера", - перечислил основные направления сотрудничества Президент.

Глава государства подчеркнул, что состоявшиеся сегодня переговоры по содержанию и объему рассмотренных вопросов были не просто личным знакомством. "Это было похоже на разбор завалов, которые созданы за последние годы. К сожалению, так случилось, время выбрало нас разгребать эти развалы. Мы сегодня это начали делать", - заявил он.

Александр Лукашенко отметил, что между областями, районами и городами двух стран действуют 120 соглашений о сотрудничестве. Они позволяют на постоянной основе обеспечивать развитие экономических, торговых, культурных и гуманитарных связей. Масштабы этого взаимодействия позволили в 2018 году провести I Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле. "Итогом состоявшегося там диалога равноправных партнеров и добрых соседей стали коммерческие контракты и соглашения на сумму более $100 млн. Этот форум принес более полумиллиарда долларов. Важно, что все они выполняются, - подчеркнул глава государства. - Подписанный в эти дни новый солидный пакет документов - показатель востребованности и актуальности этого формата взаимоотношений".

Как сообщалось, на II Форуме регионов Беларуси и Украины деловые круги и предприятия обеих стран подписали несколько десятков документов на сумму более $540 млн. "Открылись новые направления, по которым подписаны контракты. Это не только традиционная нефтехимия, машиностроение - это еще и строительная сфера, легкая и пищевая промышленность. Мы расширяем наш экспортный портфель", - рассказал председатель БелТПП Владимир Улахович по итогам прошедшего 3 октября в Житомире восьмого заседания двустороннего консультативного совета делового сотрудничества.-0-