Лукашенко недоволен Белгидрометом: надо или разгонять, или приводить в чувства

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Администрации Президента разобраться с работой Белгидромета. Соответствующее поручение глава государства озвучил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

Касаясь положения дел в регионах, Александр Лукашенко затронул ситуацию в сфере сельского хозяйства. Он выразил надежду, что погодные условия будут способствовать высокой урожайности, в то же время заметил, что Беларуси в этом плане не всегда везет. Возникли у главы государства и вопросы к работе Белгидромета. По его мнению, эта структура не в полной мере справляется со своими обязанностями.

"С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен, - заявил глава государства. - Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться".

В целом Президент отметил, что в связи с климатическими условиями его настораживает ситуация с урожайностью в некоторых регионах, особенно в центральной части страны, где было немного дождей. "Здесь ситуация очень серьезная. На востоке, на западе и в центре проблемы будут в зависимости от того, какие почвы. На легких почвах уже, я смотрю, начались пожелтения посевов, поэтому надо не упустить время и убрать вовремя такие посевы. Сейчас идет заготовка сенажа - надо все это положить в сенаж, - отметил Александр Лукашенко. - Надо по-хозяйски посмотреть в связи с климатическими условиями, что предпринять в растениеводстве. Ни в коем случае ничего не потерять".

Глава государства напомнил, что прошлый год вышел для Беларуси неурожайным, поэтому в стране были использованы практически все зернофуражные резервы. "Если мы то, что сейчас растим на зерно, уберем в сенаж, надо восполнять чем-то зерновую группу. И тут особая надежда на кукурузу. Она пока на всех участках (я это сам контролирую и вижу), даже на песчаных почвах, держится хорошо, поэтому надо сделать ставку на заготовку зерна из кукурузы", - считает глава государства.

При этом, обратил он внимание, необходимо действовать по проверенным технологиям, консервируя кукурузное зерно в рукава. "Скот любит этот корм. И он будет дешевле, чем сушить. Процентов на 25-30. Фактически кукурузное зерно в данном случае можно сравнить по эффективности и затратам на производство с обычным зерном. Поэтому, если мы сейчас будем косить то, что на зерно в сенаж, надо надеяться на кукурузу и уделить ей особое внимание. Там, где это невозможно, сделать все для того, чтобы пустующие, свободные, нераспаханные площади пересеять однолетними или еще какими-то культурами. Если подвести черту - речь о заготовке кормов, это наиважнейший вопрос, которому мы уделяли второстепенное значение", - сказал Президент.-0-