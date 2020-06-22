Лукашенко: не хочу, чтобы мы разрушили мир и стабильность, которые есть в Беларуси

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за сохранение в Беларуси мира и стабильности. Об этом глава государства заявил во время общения с жителями города, представителями брестской оппозиции, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что уважительно относится к мнению людей, даже если не разделяет их взгляды. "Я хорошо учился в советские времена и нынешнюю демократию изучал не по книжкам. Есть большинство, оно в основном всегда решает. Но есть меньшинство, к которому надо прислушиваться. Поэтому я не считаю, что вами (мнением меньшинства. - Прим. БЕЛТА) надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами и не собираюсь вам польстить. Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою позицию", - сказал Александр Лукашенко.

В то же время глава государства подчеркнул, что категорически не согласен, если кто-либо - будь то меньшинство или большинство - ведет себя агрессивно. "Я человек мирный, не хочу, чтобы мы каким-то образом разрушали тот мир и стабильность, которые сегодня существуют. Кто-то оценивает эту стабильность как ненормальную, мол, нам такая стабильность не нужна. Ну, как мог, как умел, не один я, многие из нас создавали эту страну, и она такая есть. Может, другие сделают лучше, 9 августа все решится", - отметил белорусский лидер, заверив, что никаких фальсификаций во время предстоящих выборов не будет.

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