Лукашенко не исключает совместное участие белорусских и российских атлетов в Олимпийских играх в Токио

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил совместное участие белорусских и российских атлетов в Олимпийских играх в Токио. Об этом он заявил сегодня в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналист заметил, что белорусских спортсменов редко обвиняют в злоупотреблении допинга, в то же время международные структуры запрещают всем российским спортсменам участвовать в соревнованиях. В этой связи он поинтересовался, сможет ли Беларусь как союзное государство помочь чистым российским спортсменам принять участие в крупных состязаниях.

"Это надо садиться и договариваться. Если это не вопреки Олимпийской хартии (думаю, не противоречит), если наши федерации договорятся, почему нет? Это будет интересная, успешная страница наших отношений по очень больному вопросу. Мы родные, поэтому я этого не исключаю. Если это актуально для россиян, если это будет приемлемо и ничего мы не нарушаем, то почему бы нет. Это будет даже красивая страница", - заявил глава государства.

Президент напомнил, как белорусская команда развернула российский флаг на Олимпиаде в Бразилии. "Вы думаете это случайно было? Но вы никак это не оценили", - добавил он.

Что касается позиции Беларуси относительно допинговых скандалов, Александр Лукашенко обратил внимание, что в стране введена уголовная ответственность за умышленное употребление допинга или склонение спортсмена к этому. "Допинг есть везде. В чем россияне и руководство России правы: это что, российское изобретение? Посмотрите на некоторых спортсменов: без допинга они такие бы результаты не показали", - сказал Президент.

В то же время глава государства заметил, что если международные спортивные структуры "Россию наклоняют до колена", то некоторые страны "максимум похлопают по попе, как ребенка". По его мнению, надо наказывать конкретных спортсменов, а не чистых атлетов или всю сборную, иначе под удар попадают талантливые люди, для которых спорт - вся жизнь.-0-