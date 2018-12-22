Лукашенко: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми теплыми чувствами

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что негасимый свет праздника Рождества Христова согревает сердца людей самыми теплыми чувствами. "Рождество укрепляет веру в добро. Наполняет духовными силами. Помогает постичь вечные ценности - любовь, милосердие, умение прощать. Утверждает в обществе лучшие христианские традиции - почитание родителей, подаривших жизнь, незыблемость семейных уз, преданность родной земле", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал, чтобы глубокий смысл великого торжества сопутствовал всем добрым делам и начинаниям.

Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым

Христианам Беларуси, празднующим

Рождество Христово 25 декабря

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Его негасимый свет согревает сердца людей самыми теплыми чувствами.

Рождество укрепляет веру в добро. Наполняет духовными силами. Помогает постичь вечные ценности - любовь, милосердие, умение прощать. Утверждает в обществе лучшие христианские традиции - почитание родителей, подаривших жизнь, незыблемость семейных уз, преданность родной земле.

Пусть глубокий смысл великого торжества сопутствует всем вашим добрым делам и начинаниям.

Счастливого Рождества, здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!

Александр Лукашенко.-0-