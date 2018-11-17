Лукашенко: нелегкий сельский труд лежит в основе жизни и независимости государства

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Нелегкий сельский труд лежит в основе жизни государства, его независимости и справедливо пользуется в народе большим уважением. Благодаря вашему усердию и рачительному отношению к богатствам родной природы обеспечена продовольственная безопасность Беларуси. Наши качественные натуральные продукты и сырье позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на мировом рынке", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что все достижения агропромышленного комплекса - это результат сохранения преемственности опыта и знаний ветеранов производства, разумного совмещения традиций и современного научно-технологического подхода.
"Убежден, что добросовестное отношение к своему делу тружеников полей и перерабатывающих производств, ученых-аграриев, машиностроителей, работников сервисных служб, специалистов социально-культурной сферы на селе всегда будет способствовать эффективному развитию белорусской экономики", - подчеркнул белорусский лидер.
Работникам сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
агропромышленного комплекса
Уважаемые труженики села!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Нелегкий сельский труд лежит в основе жизни государства, его независимости и справедливо пользуется в народе большим уважением.
Благодаря вашему усердию и рачительному отношению к богатствам родной природы обеспечена продовольственная безопасность Беларуси. Наши качественные натуральные продукты и сырье позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на мировом рынке.
Все достижения агропромышленного комплекса - это результат сохранения преемственности опыта и знаний ветеранов производства, разумного совмещения традиций и современного научно-технологического подхода.
Убежден, что добросовестное отношение к своему делу тружеников полей и перерабатывающих производств, ученых-аграриев, машиностроителей, работников сервисных служб, специалистов социально-культурной сферы на селе всегда будет способствовать эффективному развитию белорусской экономики.
В этот праздничный день искренне желаю вам неизменно благоприятной погоды и высоких урожаев. Здоровья, счастья и достатка вам и вашим семьям.
Александр Лукашенко.
18 ноября 2018 года.-0-
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