Лукашенко: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей, вакцинироваться нужно

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что он никогда не выступал против вакцинации и считает это необходимым. Об этом он заявил сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще раз хочу подчеркнуть: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей (маски и прочее), вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был. В противном случае зачем я с Путиным договаривался, чтобы мы получили этот "Спутник", - сказал глава государства.

Он обратил внимание, что на тот момент Россия только начала поставлять вакцину для собственных нужд и уже поставила ее в Беларусь. "Потом я попросил, чтобы у нас разливали эту вакцину. Потом мы сделали вывод, что будем жить с этим ковидом и нам нужная своя вакцина. Поэтому мы уже сегодня завозим оборудование для производства по полному циклу собственной вакцины. Эту вакцину мы уже получили, она у нас есть в пробирках. И ее надо сегодня произвести, но для этого надо современное оборудование. И мы оснащаем свой завод по производству вакцин, - отметил Александр Лукашенко. - Но чтобы я уж абсолютно был убежденным человеком в этом плане - нет. Но я не специалист. Я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете".

В связи с этим глава государства поинтересовался, насколько разработанные еще для борьбы с изначальным уханьским штаммом вакцины эффективны против новых видов вируса. Речь в том числе и о разрабатываемом белорусском препарате. "Мы вчера пережили южноафриканский, потом британский, сейчас индийский и так далее. А прививаемся чем? Вакциной, которую закупили в "уханьский период". Я не совсем понимаю: специалисты говорят, что мутирующий вирус, к нему надо приспосабливать и вакцину. Вы что, за полтора года так приспособились? И насколько эффективна "уханьского периода" вакцина к индийскому вирусу? Вот это очень важно", - сказал Президент.-0-