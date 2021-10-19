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19 октября 2021, 14:27

Лукашенко о масках и вакцинации: никакого давления на людей, принимайте к неукоснительному исполнению

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных масок, дистанцирования и вакцинации. Об этом он заявил сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает БЕЛТА.

Президент констатировал, что общество в Беларуси в ситуации с коронавирусом на сегодняшний день разделилось по вопросу защитного характера (маски, социальное дистанцирование и так далее), а также в отношении вакцинации. "Должен предупредить всех. Президент имеет право принять подобное решение. И маски, и защитные мероприятия, и вакцинация - это исключительно добровольное дело каждого человека", - заявил он.

Александр Лукашенко отметил, что можно действовать методом убеждения: "Я не исключаю, хотя плохо воспринимаю, материальную заинтересованность. Как некоторые руководители: вот тебе 100-200 рублей - иди, вакцинируйся. Умный директор посчитал: если этот человек не заболеет, то это для предприятия будет больший выигрыш".

"Приемлемы любые методы, кроме наклонения, принуждения людей. Предупреждаю всех - милицию, санслужбы и прочих. У нас нет законодательных оснований, и Президент не принимал подобного решения, чтобы заставлять людей. Но просить их надо", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко наряду с этим отметил, что в ряде случаев было бы неплохо, если бы люди носили маски. Например, в торговых точках, в транспорте. "Что касается торговли, я бы обратил внимание прежде всего на кассиров. Вот эта категория сегодня в торговле больше всего подвержена опасности. Поэтому и материально надо поддержать, потому что сидеть на кассе в маске - это дело тяжелое", - отметил Президент.

"По маскам, защитным средствам, дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей, - подчеркнул белорусский лидер. - Не дай бог, мне поступит информация, что вы начинаете выгонять людей из торговых точек, метро или автобусов, мало не покажется. Потому что это становится проблемой политической. Люди друг на друга начинают зверем смотреть. Только добровольность".

Что касается нахождения на открытом воздухе, глава государства уверен, что в этом случае нет никакой необходимости носить маску. "На улице человек должен дышать свежим воздухом. Не надо давить людей. Маска на улице не нужна", - сказал он.

Говоря о вакцинации, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что вакцинироваться нужно. "Мы с этой заразой будем жить всегда, - считает глава государства. - Вакцинироваться нужно, и в этом направлении надо предпринять дополнительные усилия. Потому что уже нам практика показывает".

По словам Президента, основные группы населения, которым надо сегодня уделить внимание в плане вакцинации - это люди пожилого возраста и беременные женщины.

В целом же Александр Лукашенко подчеркнул важность постараться сохранить обычный образ жизни людей. В этом вопросе он в очередной раз напомнил о необходимости поддерживать здоровый образ жизни, что в том числе помогает противостоять вирусам и другим болезням. "И побольше на улице, побольше надо дышать и заставить легкие работать. Тогда, если и заболеешь, легче будет перенести", - уверен глава государства.-0-

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