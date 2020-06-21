Лукашенко: нет прощения зверским преступлениям, Беларусь не допустит возрождения идей нацизма

21 июня, Светлогорский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Ола", который расположен на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что боль в наших сердцах до сих пор не утихает, но горькая правда в том, что чем дальше от страшных событий войны, тем больше затягиваются душевные раны и усмиряются эмоции. "Человеческая память такова, что она постепенно начинает забывать. И то, что нельзя забывать, если мы не будем напоминать. И такие памятники - это памятники-напоминания нашим детям, внукам и всем, кто придет после нас", - сказал он.

Александр Лукашенко констатировал, что спустя годы каждому новому поколению будет сложней и сложней осознавать страдания и лишения, выпавшие на долю их предков, будет трудно представить жестокость и легкость, с которыми фашисты отнимали жизнь у стариков, женщин, младенцев, поверить в искреннюю готовность людей умереть за Родину.

"Но все это было. Молчаливые свидетели преступлений фашистов - Хатынь, Красный Берег, Тростенец, "Яма", Борки, Ола, братские могилы и каждый квадратный метр нашей земли. Они - хранители правды. Наш священный долг - сберечь ее и передать следующим поколениям", - отметил Александр Лукашенко.

Президент уверен, что пока люди будут приходить сами, приводить в эти памятные места своих сыновей и дочерей, Беларусь никогда не забудет, как умирали дети, прячась от огня в родительских объятиях, как горели беспомощные старики.

Александр Лукашенко

"Когда я вступил на первые метры этой улицы, улицы погибшей деревни, встречавшие меня благодарили за помощь в строительстве этого великого памятника. Не моя это заслуга. Я как президент должен был прикоснуться к этому памятнику. Это вы - гомельчане, жители Светлогорска, деревень и сел - создали своими руками этот памятник", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства выразил признательность всем, кто принял участие в реконструкции мемориального комплекса "Ола", в том числе молодежи, благодаря которой эта инициатива приобрела государственный масштаб, всем, кто присоединился к проекту, выйдя этой весной на традиционный субботник. "Этим самым мы показываем, что наша молодежь не только умеет сидеть в гаджетах, не только кричать на улице красивого уютного Минска. Наша молодежь умеет делать вот такие священные дела, - заметил Александр Лукашенко. - Нам с вами еще многое предстоит сделать. В Беларуси достаточно мест с трагической судьбой, не увековеченных в мемориале. У нас немало героических историй, достойных оформления в памятнике".

"И если кто-то в мире предпочитает сегодня забыть страшные страницы Второй мировой войны, пытается сместить акценты в вопросах ответственности стран, Беларусь сохранит подлинную историю в камне", - заявил Президент.

"Пусть идут и смотрят и пусть ценят этот святой народ, который порой боролся и сражался не в своей войне. Но всегда боролся за честь и справедливость. Мы это сделали ради нашего будущего. Ради того, чтобы наши дети, внуки, каждое новое поколение понимали истинный смысл свободы и независимости, ценили жизнь и берегли мир на земле", - заключил Александр Лукашенко.

Он, как и накануне в Борках, отметил, что никогда не думал о том, что спустя четверть века в мирной и независимой Беларуси снова придется говорить о необходимости отстаивать суверенитет. "Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела. Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко также возложил венок к центральному монументу мемориала и букет цветов к братской могиле советских воинов и мирных жителей, сожженных в деревне Ола. Была объявлена минута молчания. Президент пообщался с участниками мероприятия, затеплил свечу в часовне.

"Спасибо вам за этот памятник. Это памятник для всего белорусского народа, и не только. Пускай сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живет. Чтобы никому не хотелось нами понукать", - сказал на прощание глава государства

Деревня Ола была оккупирована в конце июля 1941 года. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, которая насчитывала около 1 тыс. солдат, окружил деревню. Людей загоняли в дома, которые затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулеметов и автоматов, бросали в огонь живыми. Таким образом было расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. После войны деревня Ола не возродилась. В 1958 году на братской могиле, в которой захоронены мирные жители и советские воины (всего 2253 человека), был установлен памятник - скульптура коленопреклоненного солдата с венком.

В результате реконструкции братского захоронения создан мемориальный комплекс "Ола", который включает три функциональные зоны: входную группу, мемориальную зону (на территории, примыкающей к существующему братскому захоронению) и соединяющий их пешеходный маршрут по бывшей деревенской улице. В центре мемориальной зоны - символичный крест и колокол. Рядом - звонница в виде стилизованного деревенского сарая с количеством колоколов по числу деревень, жители которых здесь погибли.-0-