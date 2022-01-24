Лукашенко: никогда, пока я Президент, мы не допустим оккупации Беларуси

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее руководство Беларуси никогда не допустит оккупации страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при утверждении решения по охране государственной границы органами пограничной службы в 2022 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками, но сегодня, получив обзор, я с удивлением прочитал то, что у нас "произошла оккупация Беларуси". Я как главнокомандующий как-то не заметил. Может быть, вы меня не проинформировали, что тут у нас осуществлена "оккупация Беларуси"? - с иронией поинтересовался Александр Лукашенко у председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо.

Президент отметил, что в оппозиционных СМИ постоянно муссируют тему белорусско-российских учений, подсчитывая, сколько военнослужащих из России прибудет в Беларусь. Причем учения там называют "планом оккупации". С такой формулировкой, в частности, выступил Зенон Позняк. По его заявлению, в Беларусь прибудут сотни вагонов военной техники из России, которые поставят технику и 100 тыс. солдат.

"Я редко называю фамилии, но обращаюсь к словам Зенона Станиславовича не потому, что он для нас какой-то образец. Это антипод нашей политики. Но я его очень хорошо знаю, как и он меня. Человек не глупый, понимает все. Все беглые наши далеки от него в плане понимания", - отметил глава государства.

В то же время Александр Лукашенко обратил внимание на попытки покинувшего Беларусь политика спекулировать на теме учений с Россией и по-своему интерпретировать факты: "Слушайте, 200 железнодорожных составов - это никогда не вместится. Это же элементарно посчитать, даже если ты не знаешь, что такое армия".

"Но дело не в этом. Я подумал: где же ты был, борец за суверенитет и независимость, в 2020 году, когда нас вот-вот готовы были оккупировать? Почему тогда не защищал суверенитет и независимость? Где ты был? И самое главное, я уже обращаюсь к тем, кто, прочитав это и услышав это в Беларуси (а это часть нашего общества, часть государства, где я являюсь Президентом), и для Зенона хочу сказать: никогда, никогда, по крайней мере пока я Президент и вы генералы, мы не допустим оккупации Беларуси. Этого не будет никогда ни с какой стороны. Ни слева, ни справа, ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни юга. Никогда. Мы умрем, но этого не допустим. Поэтому не надо спекулировать на этой теме", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент напомнил, что Беларусь и Россия давно объявили о планах провести совместное учение. Это регулярные мероприятия для армий обеих стран: в 2021 году прошло учение "Запад", в нынешним году маневры пройдут в том числе на южных границах Беларуси. "Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И здесь это не связно ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу. А подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем", - отметил глава государства.-0-