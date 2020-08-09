Лукашенко: никто никаких репрессий не предпринимал и предпринимать не будет

Новости темы "Выборы Президента Республики Беларусь"
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никто никаких репрессий в отношении сторонников альтернативных кандидатов не предпринимал и предпринимать не будет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы после голосования на выборах, передает корреспондент БЕЛТА.
"Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Исполняйте закон. Закон и только закон!", - подчеркнул белорусский лидер.
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