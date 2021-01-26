Лукашенко - новому госсекретарю Совбеза: времена непростые, шатать и раскачивать нас будут

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и в дальнейшем будут шатать и раскачивать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая Александра Вольфовича на пост государственного секретаря Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о выборе кандидатуры Александра Вольфовича, который до настоящего времени возглавлял Генштаб Вооруженных Сил, глава государства отметил, что обсуждал этот вопрос с заинтересованными лицами, в том числе министром обороны. "Он, конечно (как я понял), как исполнительный генерал, ничего не отрицал, на мои замечания и предложения реагировал правильно, но с большим, я так почувствовал в душе, неудовольствием соглашался на то, что вы перейдете работать в Совбез. Потому что, как он сказал, более подготовленного человека на сегодняшний день в Генштабе нет. Конечно, наверное, нет. Но мне кажется, что найдем мы там людей, которые обучаемые, могут освоить эти должности. Мы просто обязаны это сделать", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что госсекретарь - это фактически главный помощник Президента по работе с силовыми структурами. "Вы системный человек, ибо не смогли бы работать начальником Генерального штаба, образованный и знающий человек", - охарактеризовал Президент Александра Вольфовича.

Более того, он отметил, что именно Александр Вольфович был в эпицентре всех событий и мероприятий последнего времени. "Мы планировали, прежде всего силами Генштаба, мероприятия на внешней границе по защите нашего Отечества, особенно накануне и после выборов. Все это помнят. И довольно успешно развернули тогда наши подразделения, войсковые части. И отреагировали, пресекая возможные недоброжелательные нападки на нашу страну и попытки создать нам излишние проблемы. То есть вот в последнее время я очень близко увидел вас в деле", - заявил Президент.

Как рассказал журналистам Александр Вольфович, нормативно-правовая база в стране позволяет реагировать как на внешние, так и на внутренние угрозы. "И не только Вооруженным Силам, но и остальным структурным элементам системы национальной безопасности, военной организации государства", - заверил он.

При этом Александр Вольфович отметил, что Президент поставил ряд задач: "Предстоит с учетом последних событий взвесить, проанализировать, подкорректировать, может быть, внести какие-то изменения в нормативно-правовые документы".

"Хочу сказать по опыту своей работы, что все структурные элементы системы национальной безопасности, военной организации государства, весь силовой блок со своими задачами справился успешно, - подчеркнул Александр Вольфович. - Конечно, есть что подкорректировать, есть над чем задуматься. И прежде всего, наверное, это вопросы, связанные с системой управления всем силовым блоком, направленным на то, чтобы мы могли локализовать, минимизировать все угрозы - и внешние, и прежде всего внутренние. С внутренними угрозами мы, конечно, столкнулись в последнее время, и надо было принимать некоторые новые решения".

Александр Вольфович (справа)

Госсекретарь Совбеза подчеркнул: "С учетом этих задач я и буду строить свою работу. Она будет направлена прежде всего на координацию деятельности структурных элементов министерств силового блока, чтобы мы смогли спокойно работать в мирной, процветающей Беларуси, которую привык видеть наш народ, и создавать условия для безопасности нашей страны и народа".

"Даже с учетом тех событий, которые начинают происходить в Российской Федерации, будем работать на опережение, чтобы все было спокойно, как всегда было в нашей стране", - отметил он.-0-