Лукашенко о барьерах в ЕАЭС: пришло время принять политическое решение

1 октября, Ереван /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Для ликвидации барьеров на пространстве Евразийского экономического союза необходимо принять политическое решение. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к этому остальные государства союза в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы наделили комиссию полномочиями в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения. ЕЭК должна гарантировать, что эти прогрессивные предложения не обернутся новыми препятствиями в торговле. Барьеров в союзе и так предостаточно, - заметил Александр Лукашенко. - Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки. Пришло время главам государств рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение".

Возможно, считает Президент, следует усилить компетенцию Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС.

В 2020 году Беларусь примет председательство в Евразийском экономическом союзе, ее представитель возглавит Коллегию ЕЭК. Александр Лукашенко подчеркнул, что страна готовится к этому периоду со всей серьезностью. "ЕАЭС - очень молодое образование. В его развитие нужно вложить еще много сил и средств, чтобы не позднее 2025 года или даже раньше создать всеобъемлющий и эффективный экономический союз, построить единые рынки, сформировать единые отраслевые политики и реализовать положения Договора о ЕАЭС", - резюмировал глава государства.-0-