Лукашенко о COVID-19: ситуация в Беларуси контролируемая

23 октября, Слуцкий район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая сегодня в Слуцком районе на вопросы журналистов, заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Беларуси контролируемая, передает корреспондент БЕЛТА

Глава государства подчеркнул, что в стране есть необходимый опыт, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Александр Лукашенко напомнил о важности поддержания здорового образа жизни, что в случае заболевания коронавирусом способствует более легкому или вообще бессимптомному протеканию болезни. Вместе с тем он призвал поберечься, особенно тех, кто входит в группы риска, принимая необходимые меры предосторожности в общественных местах.

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